Star Wars: Knights of the Old Republic Remake per PS5 è un'esclusiva temporale

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sarà lanciato su PS5 come esclusiva console a tempo e arriverà anche su PC.

Sulle pagine di PlayStation Blog, il post dedicato al gioco recita: "stiamo ricostruendo uno dei più grandi giochi di ruolo di tutti i tempi per la nuova generazione con tecnologie, funzionalità e grafiche moderne, mantenendo allo stesso tempo l'integrità della storia e dei personaggi che abbiamo sempre amato. E all'uscita sarà un'esclusiva PlayStation 5".

Sony ha reso ufficiale il progetto molto rumoreggiato ieri sera, come annuncio di apertura del suo livestream PlayStation Showcase.

Aspyr è lo studio impegnato nello sviluppo del remake. Non è stato mostrato alcun filmato in-game e non sappiamo quando vedremo dei video.

"Aspyr ha riunito i migliori talenti di tutto il settore per creare Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - veterani del settore che hanno lavorato su grandi giochi di ruolo, nonché alcuni membri del team di sviluppo originale di Knights of the Old Republic", scrive Aspyr su PS blog. "La loro conoscenza e passione per questi personaggi, questa storia e questo mondo non hanno eguali".

Fonte: Eurogamer.net.