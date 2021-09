Tchia è un'ispirata avventura in arrivo su PS5 e PS4 che sprizza magia e amore per la natura

Lo studio Awaceb ha mostrato Tchia, la sua prossima avventura open-world tropicale, come parte del PlayStation Showcase di Sony. Il gioco ha una finestra di lancio fissata al 2022 ed è attualmente in sviluppo per PlayStation 4 e 5.

Il trailer di debutto di Tchia suggerisce che saremo in grado di arrampicarci, nuotare, navigare con la nostra barca e usare un aliante in stile Breath of the Wild mentre esploriamo il mondo. Inoltre, potremo usare i poteri magici del protagonista Tchia per trasportare la nostra anima nei corpi degli animali e prenderne il controllo.

Phil Crifo, game director di Tchia, ha detto in un post su PS Blog: "il movimento è estremamente importante per qualsiasi gioco che offre un bel po' di esplorazione, quindi volevamo rendere il muoversi in giro già divertente di suo. È possibile scalare qualsiasi superficie e planare attraverso la mappa con facilità. Per esempio, tutti gli alberi sono dotati di fisica simulata e sono scalabili, inoltre Tchia può catapultarsi in aria usando l'elasticità di un albero di cocco. Abbiamo anche un sistema di acrobazie che ti permette di fare volteggi e capriole mentre salti qua e là! E per le distanze più lunghe, puoi salire in barca e salpare verso l'orizzonte!"

"Una caratteristica importante di Tchia sono i suoi poteri di Salto dell'Anima. Puoi prendere il controllo di qualsiasi oggetto fisico o animale nel mondo. Ognuno ha a disposizione controlli diversi e abilità speciali che possono essere usate per viaggiare, risolvere enigmi, scoprire segreti... "

