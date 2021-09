World of Tanks: l'ex community manager di Wargaming accusa la società di 'cultura aziendale tossica'

Il community manager Zachary "CabMech" Doig ha lasciato la sua posizione in Wargaming e ha accusato la compagnia di avere una "cultura aziendale tossica". In un post su Twitter, l'ex senior manager della community e degli eventi per il team statunitense di World of Tanks ha affermato che si stava dimettendo perché a detta sua, il team avrebbe licenziato un dipendente senza giusto motivo.

Questo dipendente, che si chiama Gneisenau013, è stato licenziato all'inizio della settimana: il motivo? Aver svelato che una nave che Wargaming avrebbe dovuto progettare assieme alla community in realtà è stata lanciata senza aver ricevuto nessun suggerimento da parte dei giocatori.

"Prendo questa decisione dolorosa a causa del recente licenziamento di un dipendente del mio team che ritengo essere un individuo gentile e competente per motivi che personalmente ritengo essere una campagna illegittima e incredibilmente persistente per trovare ingiustamente un capro espiatorio da parte della leadership. A mio parere quella di licenziare il mio collega altro non è stata che una disperata ricerca di qualcuno da incolpare" ha scritto Doig.

"Il membro della squadra in questione ha commesso degli errori e quando gli è stato chiesto di scusarsi pubblicamente nonostante avesse lasciato quella squadra, si è fatto avanti e lo ha fatto da persona onorevole quale è. Nonostante ciò, i membri più anziani di quella squadra, secondo me, hanno condotto un'incessante campagna denigratoria per farlo licenziare dalla mia squadra. Posso solo descrivere questo comportamento come codardo e spregevole".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"C'è più separazione tra i nostri team di quanto sia evidente agli occhi del pubblico, e spero sinceramente che questo incidente rappresenti un modo per scandagliare la cultura nel team di Tanks" conclude Doig. "Vi esorto a non giudicare l'azienda nel suo insieme da queste azioni, perché ci sono migliaia di dipendenti a Wargaming che lavorano davvero duramente ogni giorno per offrirvi la migliore esperienza possibile. Mentre il mio viaggio con World of Tanks è finito, sono fiducioso che la mia squadra si riprenderà e inizierà una nuova era di successo in breve tempo".

Fonte: Kotaku