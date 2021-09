Project Eve ha entusiasmato anche il creatore di NieR Yoko Taro

Quando Project Eve è stato presentato al PlayStation Showcase, qualcuno ha cominciato a notare certe somiglianze con un certo NieR: Automata, firmato Yoko Taro. Molti fan hanno reagito piuttosto malamente, definendo il titolo coreano come una brutta copia del titolo con protagonista la seducente 2B.

Eppure Taro, che non solo è una persona eccentrica ma è anche estremamente intelligente, si è trovato coinvolto da questo progetto, esprimendo la sua opinione nell'agorà digitale di Twitter. Project Eve in realtà sembra un misto di tante cose, sicuramente NieR: Automata, ma anche Bayonetta traspare in maniera molto evidente. Ma Kamiya per ora, non ha detto nulla.

Yoko Taro aveva già elogiato il titolo quando venne presentato per la prima volta, il 4 aprile 2019 e adesso ha confermato le sue idee, con un sintetico "sto COMPRANDO questo". Ovviamente le valutazioni vanno fatte dopo aver "comprato il biglietto" ma se Yoko Taro vede qualcosa in questo titolo, qualche motivo ci sarà.

Fonte: DuaShockers