Dead Space Remake, EA Motive avverte: non vedremo più il gioco fino al 2022

Dead Space ha fatto il suo ritorno pochissimi mesi fa con un trailer che ha riacceso la speranza dei fan di lunga data. Oltre al trailer sono stati anche condivisi una serie di dettagli sul combattimento del gioco e sulla nuova tecnologia che renderà gli smembramenti molto più realistici.

Ora però arrivano le brutte notizie: secondo quanto affermato da EA Motive dovremo accontentarci di tutto quello che è stato mostrato fino ad oggi perché nuovi segmenti del gioco non arriveranno che il prossimo anno. "Tutto ciò che abbiamo mostrato era un work in progress, il che significa che lavoreremo su cose come l'abito di Isaac, l'estetica e l'atmosfera dell'Ishimura", ha scritto su Reddit il community manager di EA Motive Caden House. "Stiamo lavorando per assicurarci che abbia il giusto livello di usura. Ad esempio, ecco una prima clip di lavori in corso che mostra alcuni dei modi in cui il team darà quell'aspetto consumato all'Ishimura".

"Da adesso in poi lavoreremo a testa bassa sul gioco, prendendoci del tempo per raccogliere tutti i pensieri, le teorie e i suggerimenti che avete condiviso con noi. Non vediamo l'ora di mostrarvi come avete contribuito a plasmare il gioco a partire dal prossimo anno, quando saremo ulteriormente in fase di sviluppo".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La data di uscita di Dead Space Remake quindi sembra essere ancora lontana a detta di questa dichiarazione. Per quest'anno quindi non arriverà nessuna nuova informazione.

Fonte: PC Gamer