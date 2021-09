Cos'è un videogioco? Epic Games e Apple non sono riuscite a definirlo

Epic Games e Apple come sappiamo sono andati in tribunale a maggio di quest'anno ed ora il giudice è giunto ad una conclusione che in sostanza dà ragione ad entrambe le parti su certi aspetti.

Come abbiamo riportato ieri, Apple deve consentire ora gli sviluppatori ad utilizzare altri metodi di pagamento in game. Dall'altra parte, l'accusa di Epic Games la quale tacciava la società di Cupertino di monopolio risulta essere infondata. Tuttavia, una parte fondamentale della decisione del giudice si è basata sulla definizione di "videogioco", definizione per cui né Epic Games e né Apple sono state in grado di dare esattamente.

Epic Games ha voluto convincere la giuria che Fortnite non è un semplice videogioco, dato che possiede una modalità creativa e un "Metaverso" piuttosto espanso. Apple dal canto suo ha cercato di affermare che Fortnite in realtà è un semplice videogioco, al pari di tante altre app presenti sull'App Store. Il risultato ha portato ad una definizione confusa di cosa sia un videogioco. Stephen Totilo di Axios Gaming riporta il testo in cui Epic Games e Apple discutono su questo fatto e sulla conclusione del giudice.

"The Court begins with a definition of 'video game.' Unfortunately, no one agrees and neither side introduced...any commonly accepted industry definition"

"Court concludes video games include a diverse and eclectic genre of games...tied together... through... interactivity.." pic.twitter.com/xPr0aSi1aV — Stephen Totilo (@stephentotilo) September 10, 2021

Per la corte quindi il videogioco "sembra richiedere un certo livello di interattività o coinvolgimento tra il giocatore ed un medium". La definizione vaga di cosa sia un videogioco ha portato ad affermare che Fortnite, nonostante i suoi aspetti sociali e creativi, resta comunque un videogioco. E, dato che Epic continua a commercializzare il battle royale come un videogioco ed i suoi utenti lo vedono come tale, il tribunale ha scelto di non considerare le modalità di gioco come un qualcosa di più.

