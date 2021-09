Hellblade II: Ninja Theory a caccia di realismo anche con uno...sturalavandini

Lo sviluppo di Senua's Saga: Hellblade II sembra andare avanti senza problemi: qualche giorno fa il team Ninja Theory ha mostrato una delle tecniche utilizzate per trasmettere nel gioco materiali il più realistici possibile e lo ha fatto bruciando il vestito di Senua.

Ora, un nuovo video ci mostra una tecnica davvero ingegnosa per scansionare l'occhio di Melina Juergens, l'attrice che impersona Senua, in cui viene impiegato uno sturalavandini. Sì, avete letto bene. Nel video pubblicato su Twitter, Chris Wilson, sviluppatore di Ninja Theory, viene ripreso mentre scatta foto all'occhio dell'attrice.

E' molto probabile che questi scatti verranno poi utilizzati nel gioco, magari nelle scene in cui ci troviamo a vedere un primo piano di Senua. Per ottenere tuttavia questi scatti ad alta definizione, Wilson ha creato un congegno particolare che si avvale proprio di uno sturalavandini. Il mento dell'attrice è infatti appoggiato alla parte gommata dell'oggetto, con un poggiatesta ricoperto di nastro adesivo che permette così di fornire stabilità mentre vengono scattate queste foto.

We still love a bit of DIY. Our Expert Look Development Ninja Chris made this face rest out of household items, including a toilet plunger ? pic.twitter.com/hc6pfSKabZ — Ninja Theory (@NinjaTheory) September 10, 2021

Il team di sviluppo continua a pubblicare diversi video sullo sviluppo di Senua's Saga: Hellblade II. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma verrà lanciato su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamespot