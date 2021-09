Marvel's Wolverine avrà una storia scritta dallo sceneggiatore di Battlefront 2 e Spec Ops: The Line

Durante il PlayStation Showcase è stato annunciato Marvel's Wolverine, un nuovo titolo sviluppato da Insomniac Games che è già nelle prime fasi di sviluppo. Per adesso è stato mostrato solo un trailer della durata di pochi secondi, ma stanno arrivando i primissimi dettagli.

Uno di questi è la sceneggiatura che sappiamo verrà scritta da Walt Williams: lo sceneggiatore ha lavorato anche ad altri titoli tra cui Star Wars Squadrons, Star Wars Battlefront II e Spec Ops: The Line ed ora collaborerà con Insomniac Games alla costruzione di una nuova storia per questo gioco tanto atteso dai fan.

Attraverso Twitter è proprio Williams a dare la lieta novella: "Non riesco ancora a credere di poter lavorare con persone così incredibilmente talentuose in questo fantastico studio su un gioco che ho sognato di realizzare".

I still can't believe I get to work with such incredibly talented people at this amazing studio on a game I've dreamed of making. https://t.co/EDvxgSgDUv — Walt Williams (@waltdwilliams) September 9, 2021

Marvel's Wolverine non ha ancora una data di lancio, dato che lo sviluppo è appena iniziato. Tuttavia già dalle prime immagini i fan hanno iniziato a far girare un'interessante teoria: all'interno del gioco vedremo il combattimento tra Wolverine e Hulk?