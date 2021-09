Sly Cooper il ritorno su PS5? Il logo spunta al PlayStation Showcase e alimenta i rumor

Il PlayStation Showcase è iniziato con un particolare spot che ci catapulta in una partita a scacchi dove vengono coinvolte tutte le persone di una grande metropoli. Lungo i fotogrammi dello spot pubblicitario, PlayStation ha nascosto una serie di loghi, immagini e statue, che si riferiscono a titoli PS5 già usciti o prossimi al lancio.

Tuttavia, un utente di Reddit ha fatto una scoperta particolare: per una piccola frazione viene mostrato anche il logo di Sly Cooper, serie platform stealth per PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Esiste quindi un progetto (che sia remake o un nuovo capitolo) legato a questa serie di giochi? Questa è l'ipotesi dell'utente.

"Gli unici altri easter egg o riferimenti first party durante questo spot riguardavano cose che arriveranno su PS5 o che ci sono già" afferma datwerg12 su Reddit. "L'unico che non lo è (ancora) è Sly. Non sono stati menzionati nemmeno altri vecchi personaggi o mascotte. Tenete presente che il ventesimo anniversario di Sly è il prossimo anno, quindi non sarei sorpreso se un remake o un vero sequel è attualmente in lavorazione e vogliono aspettare di annunciarlo completamente".

Recentemente una serie di indiscrezioni hanno affermato che in effetti Sly Cooper 5 è attualmente in sviluppo per PlayStation 5. Sly Cooper è un franchise che è rimasto nel cuore di molti fan e avrebbe senso per Sony cercare di riportarlo in vita. Ad ogni modo si tratta semplicemente di speculazioni: non ci resta che aspettare una conferma ufficiale.

Fonte: Reddit