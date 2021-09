Fortnite non tornerà mai su iOS? Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, sulla sentenza contro Apple

Sembra che le cose non stiano andando nel migliore dei modi per Epic Games: sappiamo che il giudice ha dato ragione alla casa di Fortnite per quanto riguarda la possibilità di utilizzare altri metodi di pagamento al di fuori di quello usato da Apple. Tuttavia, le accuse di monopolio fatte da Epic Games nei confronti della società di Cupertino sono risultate infondate per il giudice. In sostanza, non c'è un vero vincitore e anche il CEO di Epic, Tim Sweeney, lo ha scritto in una serie di tweet.

Nel thread, Sweeney ha affermato che "Fortnite tornerà sull'App Store di iOS quando e dove Epic potrà offrire pagamenti in-app in concorrenza leale con i pagamenti in-app di Apple, trasferendo i risparmi ai consumatori". Ha anche sottolineato che "La sentenza di oggi non è una vittoria per gli sviluppatori o per i consumatori. Epic sta combattendo per una concorrenza leale tra i metodi di pagamento in-app e gli app store per un miliardo di consumatori".

La presenza di Fortnite all'interno di iOS è ancora un'incognita: anche se Apple dovrà lavorare per consentire pagamenti in-app diversi, è possibile che la società renda difficile offrire un'esperienza fluida per quanto riguarda i pagamenti esterni.

Fortnite will return to the iOS App Store when and where Epic can offer in-app payment in fair competition with Apple in-app payment, passing along the savings to consumers. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021

Per adesso quindi non resta che aspettare e vedere se entrambe le società riusciranno a trovare un accordo.

Fonte: Gamespot