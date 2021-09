Gran Turismo 7 è always online. La connessione necessaria anche per la Campagna single-player

Gran Turismo 7 è stato tra i protagonisti del PlayStation Showcase tenutosi giovedì scorso. Il gioco ha una data di uscita prevista per marzo del prossimo anno e, tra i vari dettagli condivisi da Polyphony Digital in un lungo post su PlayStation Blog, troviamo una Campagna per giocatore singolo che verrà completamente rinnovata per l'occasione.

Tuttavia, sempre nel post pubblicato dal team di sviluppo, a caratteri minuscoli si legge che i giocatori avranno bisogno di una connessione internet per godersi l'esperienza anche da single player. Lo stesso sfortunatamente vale per la modalità GT Café e l'editor di livrea che consentirà di collezionare una serie di veicoli.

Anche se non è una novità in quanto la stessa scelta è presente all'interno di GT Sport, i giocatori si chiedono perché occorre avere una connessione ad internet anche per queste modalità che sono indipendenti dal comparto multiplayer. Si tratta di un qualcosa che probabilmente Polyphony Digital spiegherà nel dettaglio prossimamente.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 dal 4 marzo 2022.

Fonte: Push Square