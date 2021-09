Tiny Tina's Wonderlands avrà l'upgrade next-gen solo a pagamento

Il 25 marzo 2022 uscirà Tiny Tina's Wonderlands, un gioco "spara e saccheggia in prima persona", nuovo, bizzarro spin-off di Borderlands realizzato per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Le edizioni in commercio saranno diverse, per contenuti e specifiche: vediamole assieme.

Oltre alle edizioni base (su PC il gioco sarà temporaneamente in esclusiva su Epic Games Store, per divenire poi disponibile anche su altre piattaforme, in futuro) saranno lanciate diverse edizioni speciali.

Tiny Tina's Wonderlands: edizione Next-level comprenderà il gioco completo, ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre ai contenuti bonus del pacchetto Signore dei draghi;

Tiny Tina's Wonderlands: edizione Caotici veri sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Includendo il gioco completo (ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series X|S), i contenuti bonus del pacchetto Signore dei draghi e il Season Pass;

Baule del tesoro di Tiny Tina's Wonderlands sarà la Limited Edition da collezione con vari gadget, ma non conterrà il gioco: a quanto pare, non sarà ufficialmente importata o distribuita in Italia;

Tutti i preorder garantiranno il pacchetto bonus "Corazza dorata degli eroi".

La differenza principale tra le versioni per le due gen è che le versioni per console saranno ottimizzate in maniera diversa a seconda delle generazione di appartenenza: in sostanza, le versioni PS4 e Xbox One potranno girare senza alcun problema, rispettivamente, su PS5 e Xbox Series X|S, ma godendo unicamente delle migliorie hardware e di sistema della console, ma senza le ottimizzazioni aggiuntive assicurate, invece, dalle versioni per console più recenti. I dischi per PS4 dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands possono essere usati su PS5, ma non saranno ottimizzati per PS5. Un disco per PS4 dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands può essere aggiornato alla copia digitale per PS5 (ottimizzata per PS5) a un costo aggiuntivo; per questa operazione, è necessario inserire il disco PS4 in una PS5 tramite un'unità disco. L'acquisto di un disco PS4 di Tiny Tina's Wonderlands: edizione Caotici veri include anche una copia digitale del gioco completo per PS5, disponibile dopo aver inserito il disco PS4 in una PS5 tramite un'unità disco. I dischi per Xbox One dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands possono essere usati su Xbox Series X, ma non potranno essere aggiornati alla versione per Xbox Series X e non saranno ottimizzati per Xbox Series X. Le copie fisiche di Tiny Tina's Wonderlands: edizione Next-level e Tiny Tina's Wonderlands: edizione Caotici veri funzioneranno sia su Xbox One che su Xbox Series X (con prestazioni ottimizzate su Xbox Series X).

Le versioni Xbox (e probabilmente anche PS, all'inverso?) avranno la possibilità di giocare in modalità multigiocatore in cross-gen e crossplatform; si potranno trasferire i salvataggi da PS 4 a PS 5, anche se sarà un processo irreversibile. I trofei/obiettivi saranno condivisi tra le generazioni di console.

Fonte: Sito ufficiale del gioco e Microsoft Store via Gamingbolt