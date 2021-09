FIFA 22: ecco le valutazioni ufficiali dei campioni per la nuova edizione

Le tanto attese valutazioni dei giocatori per FIFA 22 sono arrivate - direttamente dal comitato per le valutazioni - svelando esattamente i 22 top player al mondo e il loro valore in gioco.

Il Comitato per le valutazioni è una rete di osservatori accomunati dalla passione per il gioco più bello del mondo. Dalla velocità dello scatto alla finalizzazione, dalla precisione nei passaggi alla resistenza, queste persone osservano meticolosamente le prestazioni in campo per monitorare, giudicare e valutare i vari calciatori in base a oltre 30 attributi che definiscono il livello di abilità di un giocatore. Il loro giudizio complessivo creano le valutazioni di FIFA, un'autorevole classificazione sull'abilità calcistica di oltre 17.000 giocatori.

Al primo posto abbiamo l'inossidabile Messi, con una valutazione di 93; secondo posto per Robert Lewandowski del Bayern Monaco, con 92; in terza posizione Cristiano Ronaldo, con 91; seguono a pari merito, sempre con il punteggio di 91, Kevin De Bruyne e Mbappè.

Che il dibattito abbia inizio ? I Top 22 di #FIFA22 sono qui. #FIFARatings



Scopri di più ? https://t.co/zszXrmOoTC pic.twitter.com/5n3jE1f8X0 — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) September 13, 2021

93 Lionel Messi, PSG

92 Robert Lewandowski, Bayern Munich

91 Cristiano Ronaldo, Manchester United

91 Kevin De Bruyne, Man City

91 Kylian Mbappé, PSG

91 Neymar Jr, PSG

91 Jan Oblak, Atletico Madrid

90 Harry Kane, Tottenham Hotspur

90 N'Golo Kanté, Chelsea

90 Manuel Neuer, Bayern Munich

90 Marc-André Ter Stegen, Barcelona

89 Mohamed Salah, Liverpool

89 Gianluigi Donnarumma, PSG

89 Karim Benzema, Real Madrid

89 Virgil Van Dijk, Liverpool

89 Joshua Kimmich, Bayern Munich

89 Heung Min Son, Tottenham Hotspur

89 Alisson, Liverpool

89 Thibaut Courtois, Real Madrid

89 Casemiro, Real Madrid

89 Ederson, Man City

89 Saido Mané, Liverpool

Le prime cinque posizioni non stupiscono più di tanto, forse, ma di sicuro faranno discutere, come l'intera classifica: proprio per questo Electronic Arts invita i fan a partecipare alla discussione in merito utilizzando l'hashtag #FIFARatings.

Fonte: EA