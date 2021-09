Apple: l'headset VR potrebbe avere display 8K e costare $3.000!

Apple sta lavorando duramente sul suo primo visore VR, ma secondo i report questa offerta iniziale di prodotti sarà intenzionalmente di fascia alta e di nicchia.

In un report di Bloomberg, fonti vicine alla questione affermano che il primo visore VR di Apple, pensato per attività come giochi, video e comunicazione, sarà disponibile già nel 2022. E non sarà economico.

Questo primo visore VR sarà probabilmente più costoso dei visori VR rivali. Per quanto riguarda il visore VR stesso, secondo quanto riferito questo prodotto includerà il chip più avanzato di Apple e presenterà una risoluzione più elevata rispetto agli headset di Oculus o HTC. La potenza di questo auricolare richiede anche una ventola integrata, una scelta di design che Apple in genere cerca di evitare.

Secondo le fonti, le versioni del visore VR di Apple con il suo processore e ventola hanno portato a un dispositivo troppo pesante e di grandi dimensioni, che ha sollevato preoccupazioni per la "tensione al collo". I design attuali hanno ridotto le dimensioni e utilizzano un esterno in tessuto per ridurre il peso complessivo. Sarà anche un dispositivo autonomo come Oculus Quest.

Apple ha semplificato l'headset e ridotto le dimensioni del dispositivo ma questo rimuove lo spazio necessario per gli utenti che indossano occhiali con headset VR. Una soluzione su cui si dice che Apple stia lavorando è lo sviluppo di un sistema in cui i proprietari possono inserire lenti graduate personalizzate nell'auricolare VR.

Il visore VR presenterà molte delle stesse funzionalità della concorrenza, ma anche alcune funzionalità AR. Lo sviluppo degli occhiali AR è in anticipo, ma secondo quanto riferito è l'obiettivo principale di Apple poiché l'azienda vede l'AR come un prodotto più mainstream rispetto alla realtà virtuale.

Tuttavia, il lancio anticipato di un visore VR indirizzerà i clienti a cosa aspettarsi quando Apple alla fine lancerà un auricolare AR nel 2023.

In un successivo aggiornamento, sono emerse ulteriori informazioni sull'hardware di realtà virtuale proposto da Apple.

In un nuovo report di The Information, l'outlet conferma i dettagli sull'headset VR di Apple, incluso l'uso del tessuto come materiale per alleggerire il peso complessivo del dispositivo. Il report concorda anche sul fatto che l'headset VR sarà incredibilmente costoso con un prezzo che potrebbe raggiungere i $3.000.

Il visore sarà in grado di visualizzare sia contenuti VR che mixed reality e avrà oltre una dozzina di telecamere per tracciare il movimento della mano. Un sensore LIDAR - che è stato incluso nei modelli più recenti di iPhone 12 e 12 Pro - sarà incluso, oltre a due display 8K.

I display 8K per un visore VR metteranno il dispositivo di Apple davanti alla concorrenza in termini di risoluzione e, secondo quanto riferito, la società utilizzerà un nuovo chip sviluppato da Apple che si dice sia più potente del chip M1 che attualmente utilizza.

Il report afferma inoltre che si tratta di un dispositivo di nicchia destinato a spianare la strada a un dispositivo AR più orientato al mercato di massa e di facile utilizzo che Apple prevede di lanciare in futuro.

