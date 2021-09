Asterigos è un action RPG ispirato all'antica Grecia in arrivo su PC, PS5 e PS4

L'antica Grecia è una delle epoche più affascinanti e assieme alla sua mitologia ha creato moltissimi giochi a tema nel corso degli anni. Ora, a partire dal prossimo anno, avremo l'opportunità di far parte di una nuova epopea grazie ad Asterigos, un nuovo action RPG che sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dallo studio taiwanese ACME GameStudios. Per l'occasione il team di sviluppo ha mostrato diversi trailer che mostrano il combattimento e non solo.

La protagonista di questa storia è Hilda, una coraggiosa guerriera. In Asterigos i giocatori dovranno occuparsi di accompagnarla alla ricerca del padre perduto, dovendosi immergere nelle viscere di una città maledetta: Aphes. In questo modo, assisteremo all'ascesa e alla caduta di questa città mentre affronteremo diverse decisioni difficili che plasmeranno il destino dell'intero regno.

Sviluppato in Unreal Engine 4, Asterigos offre ai giocatori la possibilità di esplorare la città di Aphes, che combina lo stile classico romano e greco. Il gioco offre anche stili di combattimento personalizzabili per adattarsi al gameplay preferito degli utenti, oltre a offrire incontri stimolanti e una narrazione coinvolgente.

Come potete vedere, il team di sviluppo ha mostrato in diversi video come funzionano le armi che potremo scegliere durante i combattimenti. Per adesso non c'è una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Fonte: Gematsu