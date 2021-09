Deathloop è quasi in dirittura d'arrivo! Diamo uno sguardo al suo trailer di lancio

Manca ancora un giorno all'arrivo di Deathloop, ma Arkane Studios ha pubblicato per l'occasione il trailer di lancio del gioco. Il nuovo video ci catapulta a Blackreef, l'isola dove tutto inizia e ha una fine, in un loop infinito da cui dovrà uscire il nostro protagonista, Colt.

Sulle note del nuovo brano "Pitch Black", di Sencit e Lady Blackbird vedremo Colt farsi strada tra i vari nemici, utilizzando diverse tecniche per farli fuori. "Tutta l'isola è un disco rotto che salta all'infinito ripetendo la stessa appagante giornata. Benvenuti a Blackreef, l'isola dove il divertimento non finisce mai e ogni giorno è all'insegna di caotici e debosciati festeggiamenti...tranne che per Colt, prigioniero del timeloop e con tutta l'isola alle calcagna" si legge nella descrizione del video.

24 ore, 8 bersagli, 1 assassina rivale...questi saranno i numeri da affrontare: servirà fare tutto il possibile per spezzare il loop. Riuscirete in questa impresa? Lo scoprirete dal 14 settembre, giorno in cui Deathloop verrà lanciato su PS5 e PC. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di lancio.

Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla recensione di Deathloop curata da Alessandro Baravalle.