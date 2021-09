DualSense di PS5 a tema Spider-Man realizzato da un designer italiano è davvero fantastico

La scorsa settimana, in occasione del PlayStation Showcase, è arrivato il graditissimo annuncio di Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games, che sarà lanciato in esclusiva su PS5 e non su PS4.

In seguito al reveal un designer italiano, che risponde al nome di POPE su Twitter, non ha perso tempo e ha creato una versione speciale del DualSense di PS5.

In passato, altri si sono cimentati nella creazione di design particolari per il controller di Sony, e anche quello realizzato da POPE è davvero degno di nota.

Attraverso l'account ufficiale del designer, possiamo vedere questa meravigliosa versione di DualSense con i colori di Spider-Man e Venom. Purtroppo questo controller non può essere acquistato ma in molti hanno commentato la creazione chiedendo a Insomniac e PlayStation di realizzare il game pad davvero:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Che ne pensate?

Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 avrà Peter Parker, Miles Morales e sarà lanciato nel 2023.

Fonte: Twitter.