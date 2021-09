God of War e altri titoli esclusivi PS4/PS5 in arrivo su PC grazie a GeForce Now?

Un utente del servizio di streaming GeForce Now è riuscito a "sbloccare" l'accesso a tutte le produzioni disponibili nel database rivelando titoli che devono ancora essere confermati ufficialmente, come God of War (stiamo parlando del gioco del 2018) per PC.

Ighor July - l'autore dell'esperimento - ha esaminato da vicino i file del servizio. Per dirla semplicemente: ha trovato indirizzi Internet che, con l'opportuna sostituzione dei parametri, hanno mostrato risultati interessanti dai server GeForce Now. In sostanza, alcuni dei grandi titoli esclusivi per PlayStation che erano in quella lista includevano God of War, Returnal, Demon Souls, Bloodborne, Ratchet & Clank, Sackboy: A Big Adventure e Spider-Man. C'erano anche elenchi per l'imminente Uncharted Collection e il remaster di Alan Wake che sono stati appena annunciati al più recente Sony State of Play.

Oltre a questi, ci sono anche diversi giochi non Sony elencati nel leak di GeForce Now, come Earth Defense Force 6, e anche alcuni giochi completamente non annunciati come Helldivers 2 e le presunte versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City, San Andreas.

E' importante sottolineare che nessuno di questi giochi è stato ufficialmente annunciato per PC da PlayStation, pertanto prendete questa notizia semplicemente come un rumor. Sony ha già affermato di voler portare più giochi PlayStation su PC e la recente acquisizione di Nixxes ne è una prova: tuttavia dovremo attendere notizie ufficiali.

Fonte: The Gamer