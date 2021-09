Horizon VR insieme a Horizon Forbidden West? Firesprite sarebbe al lavoro su un titolo per PlayStation VR 2

All'inizio di questa settimana, Firesprite Games ha annunciato ufficialmente il suo arrivo nella famiglia PlayStation Studios. I progetti di questo studio sono top secret, ma a quanto pare abbiamo già alcuni rumor su un gioco in particolare. Secondo le ultime voci infatti, il team sarebbe al lavoro su un gioco nell'universo di Horizon per PlayStation VR 2.

Questa indiscrezione proviene da un noto insider, Shpeshal Nick di XboxEra, che è entrato nei dettagli sulla nuova acquisizione di Sony durante il segmento Rumor Mill nell'episodio del podcast XboxEra di questa settimana. "Sony ha acquisito Firesprite, l'ex studio di Liverpool che ha realizzato WipEout", ha affermato l'insider. "Mi è stato detto che stanno lavorando a un gioco Horizon VR".

Alla domanda se questo nuovo gioco Horizon VR è un Forbidden West o Zero Dawn VR, Nick ha risposto: "Ho chiesto, ho detto che è Forbidden West VR? È Zero Dawn VR? È una cosa separata ambientata nell'universo di Horizon che sfrutta la realtà virtuale. Non mi è stato detto se Horizon VR sarà un gioco in piena regola come Half-Life: Alyx o se è un'esperienza come quella cosa di Batman, questo non lo so".

Per ora si tratta di un'indiscrezione che non ha ufficialità, pertanto prendete questa notizia come semplice rumor.

Fonte: The Sixth Axis