'Indiana Jones di MachineGames sarà un'esclusiva Xbox'

Siamo ancora abbastanza lontani da Indiana Jones di MachineGames, noto principalmente per la serie Wolfenstein. Tuttavia, ora abbiamo una prima vera indicazione che Indiana Jones potrebbe essere un'esclusiva console Xbox, come alcuni potrebbero aspettarsi dopo l'accordo Microsoft/Bethesda.

Secondo l'insider Shpeshal Nick, che ha diffuso la notizia su Twitter, Indiana Jones sarà un'esclusiva console Xbox. Le informazioni sono state condivise come anteprima di un imminente episodio del podcast di Rumor Mill.

Il nuovo gioco di Indiana Jones è stato annunciato come una collaborazione tra Lucasfilm, MachineGames e ZeniMax Media all'inizio del 2021. Il breve teaser non ha fornito informazioni sulla data di uscita o sulle piattaforme. Naturalmente, molti fan si sono affrettati a ipotizzare che il gioco sarebbe stato esclusivo per le piattaforme Xbox, il che ha senso considerando l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft nel settembre dello scorso anno, diversi mesi prima che Indiana Jones fosse svelato. Tuttavia, c'era ancora la possibilità per il gioco di essere lanciato su PS5, in quanto il progetto potrebbe essere stato oggetto di accordi tra Lucasarts e Bethesda prima dell'acquisizione.

Finora, queste informazioni non dovrebbero essere considerate una conferma ufficiale e non sappiamo con certezza su quali piattaforme arriverà il titolo. Se sarà così, significa che Indiana Jones sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC quando verrà lanciato, proprio come lo sono altre esclusive console Xbox.

For those who wanted preview of the Rumour Mill for the @xboxera podcast. Episode should be up later today or tomorrow. pic.twitter.com/Qt07JzPAjw — Nick (@Shpeshal_Nick) September 12, 2021

A maggio, abbiamo appreso che il progetto Indiana Jones aveva apparentemente iniziato la produzione. Le informazioni riguardanti il ​​progetto sono estremamente scarse per ora, e tutto ciò che sappiamo per certo è che "racconterà una storia completamente originale ambientata all'apice della carriera del famoso avventuriero". Si ritiene che Indiana Jones sarà un titolo di azione-avventura in prima persona, soprattutto considerando il precedente lavoro di MachineGames.

Probabilmente, sentiremo parlare di Indiana Jones prima della fine dell'anno e forse riceveremo anche un nuovo teaser. Poiché il gioco è nelle prime fasi di sviluppo, non dovreste aspettarvi il ​​gioco almeno fino al 2023.

Fonte: Thegamer.