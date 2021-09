Life is Strange: True Colors ha il frame rate bloccato a 30fps per un'esperienza più cinematografica

Gli sviluppatori di Life is Strange: True Colors hanno spiegato attraverso Twitter che il frame rate del gioco è stato bloccato a 30fps per un'esperienza più cinematografica.

In precedenza, il team era stato criticato per l'impossibilità di giocare a 60fps:

"Per quanto riguarda il framerate: Life is Strange: True Colors è stato progettato per essere un'avventura narrativa cinematografica e basata sulle prestazioni. Il limite a 30 fps ci ha permesso di puntare a una maggiore fedeltà cinematografica su ogni piattaforma", si legge nel tweet.

Regarding framerate: Life is Strange: True Colors was designed to be a cinematic, performance-driven narrative adventure. Capping at 30fps allowed us to target higher cinematic fidelity on every platform. — Life is Strange (@LifeIsStrange) September 9, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Probabilmente, trattandosi di un'avventura narrativa dai ritmi non proprio velocissimi, la scelta dei 30fps è la migliore. Tuttavia, resta da capire perché questo blocco è presente solo nelle versioni console. Gli utenti PC, infatti, possono godere dei 60fps.

Per chi ne volesse sapere di più su Life is Strange: True Colors, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

Fonte: Twitter.