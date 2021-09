Life is Strange: True Colors subisce un review bombing su Steam per la presenza della bandiera Tibetana

Numerosi utenti cinesi stanno recensendo negativamente Life is Strange: True Colors su Steam a causa della presenza di una bandiera tibetana nel gioco. L'ultimo capitolo della saga, uscito venerdì scorso, ha una valutazione complessiva di "Molto positivo", ma allo stesso tempo sta ricevendo una raffica di recensioni negative, la maggior parte scritte in cinese e con allusioni alla bandiera del Tibet che appare nel negozio Treasures of Tibet del gioco.

"Taiwan, Hong Kong, Macao e il Tibet sono territori cinesi fin dai tempi antichi. Non importa cosa pensino gli altri, alla fine torneranno nella madrepatria", si legge in una di quelle recensioni. "Suggerisco ai NEET di leggere più libri, di smettere di essere stupidi e di trovare un lavoro. Taiwan, Hong Kong, Macao e il Tibet faranno sempre parte della Cina".

Non è la prima volta che i giocatori cinesi mostrano le loro ideologie rivolgendosi al sistema di recensioni di Steam per esprimere il loro malcontento. Devotion, un gioco horror sviluppato da uno studio taiwanese, è stato addirittura rimosso dallo store per aver incluso un riferimento a un meme del presidente cinese, che a quanto pare si risente di essere paragonato all'orso Winnie the Pooh.

Life is Strange: True Colors è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC, e presto arriverà anche su Nintendo Switch.

Fonte: The Gamer