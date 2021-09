LittleBigPlanet, i server PS4 tornano online ma non quelli PS3 e PS Vita

Brutte notizie per la saga di LittleBigPlanet, perché la maggior parte dei suoi videogiochi perderà una grande componente della loro giocabilità a causa di Media Molecule che ha annunciato la sua decisione di chiudere per sempre i server online per praticamente tutti i titoli della serie.

Pertanto, la notizia implica che su LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2 e LittleBigPlanet 3 su PS3, nonché su LittleBigPlanet su PS Vita, qualsiasi livello creato dalla community non sarà più accessibile, poiché tutti questi i giochi hanno smesso di ricevere supporto online, perdendo così una parte enorme della loro essenza.

La società ha pubblicato un aggiornamento per portare gli oltre 10 milioni di livelli creati dalla community nella versione PS4 di LittleBigPlanet 3. Quindi, non è che il lavoro degli utenti sia andato perso nel limbo, dal momento che potranno continuare a goderseli tutti su PS4. Almeno per ora.

An update on the LittleBigPlanet server and online services: pic.twitter.com/vUrvHcZvIs — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 13, 2021

Il peccato è che questo annuncio sia arrivato praticamente senza preavviso e senza consentire agli utenti di poter dare un'ultima possibilità a questa serie.

Fonte: The Sixth Axis