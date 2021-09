'Marvel's Spider-Man 2 sarà enorme', parla la voce di Venom

Insomniac Games ha rubato la scena durante l'evento PlayStation Showcase della scorsa settimana con l'annuncio di Marvel's Wolverine che ha sorpreso tutti.

Ma ovviamente, lo studio ha "raddoppiato" e fatto un altro enorme annuncio nello stesso show, rivelando che Marvel's Spider-Man 2 è in sviluppo.

Un'altra cosa confermata non molto tempo dopo, è che l'amato attore Tony Todd interpreterà Venom, che è stato confermato essere nel gioco nel trailer di annuncio. E lo stesso Todd, a quanto pare, è già piuttosto impressionato da ciò che Insomniac ha in cantiere.

Rispondendo a una domanda su Twitter, Todd ha rivelato che sta lavorando a Marvel's Spider-Man 2 da circa due mesi e che il titolo sarà "enorme".

2 months or so. Game is massive. That's why it won't come out till. 2023 — Tony Todd (@TonyTodd54) September 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Naturalmente, per ora sappiamo molto poco sul gioco, quindi "enorme" potrebbe significare qualsiasi cosa. È comunque rassicurante sentire che Insomniac sta cercando di fare un salto di qualità nel sequel.

Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel 2023 e sarà lanciato esclusivamente su PS5, non come gioco cross-gen.

Fonte: Gamingbolt.