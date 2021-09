Marvel's Spider-Man 2, il trailer del gioco girato in tempo reale su PS5

La scorsa settimana si è svolto il PlayStation Showcase, uno degli eventi più attesi di tutto l'anno e ricco di annunci. Tra tutti i trailer mostrati sicuramente molti sono rimasti di stucco a vedere Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, con quest'ultimo che si è mostrato in un brevissimo trailer sviluppato in CGI.

Per chi non lo sapesse, un video in CGI non utilizza il vero motore di gioco. Per adesso quindi non sappiamo ancora come sarà su PlayStation 5 questo interessante titolo. E per quanto riguarda Marvel's Spider-Man 2? Sebbene anche questo reveal trailer sembrava essere fatto in CGI, la verità è che girava in tempo reale su PlayStation 5.

C'è ancora molto lavoro da fare su Marvel's Spider-Man 2, dato che ha una finestra di lancio programmata per il 2023, ma con il trailer abbiamo già potuto dare un primo sguardo a come sarà il gioco. Il team di sviluppo ha ammesso che è stato molto difficile aggiungere gli effetti speciali in tempo reale sulla console, ma alla fine ci sono riusciti ed il risultato è impressionante.

The team did a killer job. Real time VFX are difficult but I'm so proud of our whole team for pushing our quality bar. ?? https://t.co/9I7rgFv8f6 — Bryanna Lindsey (@glittervelocity) September 10, 2021

Come abbiamo detto, Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 ma i fan dovranno aspettare fino al 2023.

Fonte: Push Square