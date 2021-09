Marvel's Wolverine sarà un gioco 'completo e maturo'. Insomniac sulle orme del film Logan?

Bryan Horton, direttore creativo di Marvel's Wolverine presso Insomniac Games, ha confermato su Twitter che il videogioco basato su Wolverine è un progetto completo che offrirà una storia dal tono maturo.

Come spiega Insomniac Games, non è stata la Marvel a proporre l'idea ai PlayStation Studios, ma la stessa Insomniac che si è rivolta a Marvel e Sony per trasmettere il loro interesse a lavorare ad una storia che coinvolgesse appunto Wolverine. Wolverine è sempre stato una personalità particolarmente violenta e generalmente offre un tono molto più oscuro rispetto ad altri personaggi Marvel, quindi il fatto che il gioco abbraccerà un tono più maturo dovrebbe essere una buona notizia per i fan preoccupati che il gioco non abbracci correttamente il personaggio. E' probabile quindi che lo studio di sviluppo stia seguendo le orme del film Logan il quale era appunto molto oscuro.

Nel corso degli anni, Wolverine è apparso in alcuni giochi, ma la sua ultima apparizione è stata dal 2009 con X-Men Origins: Wolverine, il gioco basato sul film. Questa volta, Wolverine della Marvel non si collegherà a nessuna versione esistente dei precedenti giochi e sembra improbabile che si leghi a Marvel's Spider-Man poiché Insomniac Games tiene a sottolineare che si tratta quindi di un gioco standalone.

Il gioco è in una fase iniziale di sviluppo e al momento non ha una data di uscita. Marvel's Spider-Man 2, mostrato sempre durante l'evento, dovrebbe uscire per primo nel 2023.

