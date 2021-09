Switch: 'il 2022 sarà un anno chiave con tantissimi giochi'

L'insider di Nintendo, LeakyPandy, ha parlato del futuro di Switch, in particolare di cosa avrebbe in mente la grande N per il prossimo anno.

Nello specifico, secondo l'insider "il 2022 dovrebbe essere un anno chiave per Nintendo. Ci sarà una nuova ondata di titoli evergreen per far fiorire la piattaforma nella seconda metà del suo ciclo di vita".

"Sarà anche eccitante sentire parlare di nuove IP, ma resta da vedere come le presenteranno".

Inoltre, ha aggiunto: "anche Nintendo farà affidamento su collaborazioni. Il modo in cui hanno sfruttato la loro relazione con Bandai Namco si è dimostrato vincente. L'anno fiscale 2022 dovrebbe vedere i frutti di Koei Tecmo che lancerà 2 giochi in 2 principali franchise Nintendo".

Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela in attesa di annunci ufficiali di Nintendo. I fan, al momento, possono solo immaginare quale sarà questa ricca line-up. In molti sognano The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Splatoon 3 e Bayonetta 3, anche se sembra che il titolo di PlatinumGames abbia qualche problema.

