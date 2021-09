Nintendo Switch riceve un taglio di prezzo in Europa e in UK

Nintendo ha silenziosamente ridotto il prezzo del modello base di Nintendo Switch in Europa e nel Regno Unito sulla pagina del proprio negozio online.

Originariamente al prezzo di circa £297,98, il prezzo sul sito è stato ridotto a £259,99 nel Regno Unito. Questo cambiamento non è stato ancora apportato da rivenditori come Amazon. Da noi Switch dovrebbe avere un prezzo di 299 Euro.

Sebbene Nintendo abbia dichiarato nel briefing sui risultati finanziari della fine del 2019 che la società non aveva pianificato riduzioni di prezzo e desiderava invece vendere la console al prezzo iniziale il più a lungo possibile, sembra che l'ibrida stia ottenendo una riduzione di prezzo dopo circa due anni.

I modelli Switch più recenti, come Switch Lite e Switch OLED, mantengono ancora i loro prezzi di base.

Questa non è la prima volta che Nintendo riduce il prezzo consigliato delle sue console. Oltre a nuove versioni più convenienti dei suoi prodotti lanciate lungo la linea, come Switch Lite o Nintendo 2DS, l'azienda ha offerto riduzioni di prezzo per console come New 3DS e New 3DS XL nel 2015.

Attualmente questa riduzione di prezzo è disponibile solo per le console Nintendo Switch modello base in Europa e nel Regno Unito.

Fonte: Nintendoeverything.