PlayStation Experience in arrivo con nuove IP, esclusive e PlayStation VR 2?

Stando a quanto comparso su Reddit, Sony avrebbe in programma un nuovo evento dedicato a PlayStation e, nel corso del possibile show, dovrebbe essere annunciato un nuovo studio giapponese AAA fondato dalla compagnia.

L'utente Reddit Air_Radiant scrive: "settimane fa ho detto che Sony stava costruendo uno studio AAA in Giappone. Questa fonte mi aveva rivelato l'acquisizione di Housemarque e mi ha anche fornito informazioni su questo studio giapponese. Tuttavia, la fonte mi ha anche detto di aspettarmi un evento il 9 settembre o il 16 settembre e ha anche rivelato il nome correttamente, ovvero "Playstation Showcase"".

"Ora questa fonte mi ha contattato di nuovo affermando che il nuovo studio giapponese di cui ho parlato sarà annunciato in un altro evento alla fine di quest'anno con la rivelazione del suo gioco. Sony terrà un evento a dicembre chiamato "Playstation Experience" dove ci saranno rivelazioni first party e sarà anche il luogo in cui riveleranno formalmente il design completo di PSVR 2 con software first party".

"Per lo scopo di questo evento, mi è stato detto che è di portata maggiore rispetto all'evento di settembre ed è più simile allo show Future of Games di giugno dello scorso anno. Apparentemente Sony ha trattenuto molti giochi perché voleva pubblicizzare titoli di terze parti prima delle festività natalizie. La fonte non mi ha permesso di far trapelare tutti i giochi dello show, ma c'è un gioco in particolare di cui si vociferava che sta per essere finalmente rivelato secondo questa fonte. Per PSVR 2, mi è stato detto che Astro Bot 2 e il reboot di Wipeout arriveranno sul visore di Sony come esclusive".

Insomma, a quanto pare lo studio giapponese e il suo gioco dovrebbero essere rivelati alla PlayStation Experience alla fine dell'anno e i fan dovrebbero aspettarsi altre novità, comprese quelle sul nuovo PlayStation VR.

Fonte: Reddit.