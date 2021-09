PS5: Tales of Arise e Life is Strange True Colors tra i giochi più venduti sulla console di Sony in UK

La società di analisi GfK ha riportato i dati di vendita dei giochi fisici nel Regno Unito. Questi dati non solo ci consentono di dare uno sguardo al gioco più venduto in territorio inglese, ma dall'analisi notiamo come diversi titoli siano stati i più venduti su PlayStation 5. Ma andiamo con ordine: il gioco più venduto per la settimana che è terminata l'11 settembre è WarioWare Get It Together. Di seguito potete vedere la classifica.

Wario Ware: Get It Together

Tales of Arise

NBA 2K22

Mario Kart 8: Deluxe

Minecraft (Switch)

Life Is Strange: True Colors

Animal Crossing: New Horizons

F1 2021

Grand Theft Auto 5

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Come possiamo vedere, il titolo più venduto è esclusivo Switch. Tuttavia al secondo posto troviamo un'altra new entry ovvero Tales of Arise: ebbene, secondo i dati di vendita, il 58% delle vendite del gioco è su PS5, il 28% su PS4, il 13% su Xbox Series X e S e l'1% su PC.

Lo stesso vale per NBA 2K22 dove il 46% delle vendite è su PS5, il 27% su PS4, il 13% su Xbox One, il 10% su Xbox Series X/S e il 2% su Nintendo Switch. L'altra new entry, Life is Strange True Colors, segue le orme dei due sopracitati giochi: il 54% delle vendite è su PS5, il 28% su PS4 e il 18% su Xbox Series X/S. Resta da sottolineare però che questa classifica si basa solo sui giochi fisici e non prende in considerazione quelli in digitale.

Fonte: GamesIndustry