Quantum Error ora passa a Unreal Engine 5, pubblicato un nuovo trailer

Teamkill Media ha pubblicato un nuovissimo video gameplay per il suo titolo horror Quantum Error. Il video non solo mostra spezzoni di gioco ma segna anche il passaggio ad un Unreal Engine 5. Secondo quanto riportato dal team di sviluppo, tutto il materiale del video è stato registrato in tempo reale utilizzando la nuova tecnologia di Epic Games.

In termini di contenuto, la storia rimane fedele a quando è stata svelata: quando la struttura di ricerca quantistica Monad viene attaccata da un'entità sconosciuta che incendia il complesso, una chiamata di emergenza viene fatta ai vigili del fuoco per fornire aiuto. Il capo dei vigili del fuoco Sturgis risponde alla chiamata di emergenza e invia il giocatore nel ruolo del Capitano Jacob Thomas, il suo compagno Shane Costa e una squadra in elicottero alla Monad Facility.

La missione è semplice: dovrete salvare quante più vite possibili dal complesso di edifici in fiamme e poi mettervi in salvo. "Ma ciò che inizia come una missione di salvataggio cade rapidamente nel crepuscolo quando arriverete al complesso e vi renderete conto che le cose non sono proprio come sembrano" ha dichiarato lo studio di sviluppo.

Quantum Error è in sviluppo per Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 e TeamKill Media punta a una finestra di lancio della primavera 2022.

Fonte: Twinfinite