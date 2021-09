Steam compie 18 anni! Tanti auguri alla piattaforma Valve che ha rivoluzionato il PC gaming

Steam, il famoso store digitale per PC, è stato lanciato ufficialmente al pubblico 18 anni fa, il 12 settembre 2003.

Quando Valve ha lanciato Steam per la prima volta, non tutti giocatori erano molto contenti. L'idea di dover registrare un gioco via Internet, anche un gioco acquistato in un negozio su un disco, non piaceva proprio a tutti. Ma nel tempo, quando Valve ha migliorato il servizio, ha offerto giochi di terze parti e ha iniziato vendite stagionali, i fan hanno iniziato a cambiare idea. Nel maggio del 2007, lo store aveva quasi 13 milioni di utenti. A partire da gennaio 2021, ha oltre 120 milioni di utenti attivi ogni mese.

Quando è stato lanciato nel 2003, Steam è stato un po' un disastro. I server sono crollati. I giocatori non potevano accedere e non c'era molto da trovare, senza contare un'interfaccia utente dall'aspetto non proprio eccezionale. Tuttavia, le cose sono migliorate da allora.

Il primo gioco a richiedere Steam è stato il mega-sequel di Valve, Half-Life 2 lanciato nel 2004. L'anno successivo, Valve ha iniziato a stringere accordi con publisher di terze parti per portare i primi giochi non Valve sul servizio. Il primo gioco di terze parti pubblicato su Steam è stato Rag Doll Kung Fu. È ancora disponibile nel 2021 e si tratta di uno strano gioco di combattimento realizzato da alcuni sviluppatori di Lionhead (Fable).

Nel maggio 2007, c'erano circa 150 giochi digitali disponibili per l'acquisto su Steam. All'inizio di quest'anno, Steam ha raggiunto 50.000 giochi. Si stima che ogni anno dal 2018 vengano caricati tra gli 8.000 e i 10.000 nuovi giochi nello store.

Oggi, Steam potrebbe affrontare la concorrenza di Epic e di altri store dei publisher, ma è ancora il modo più grande e popolare per la maggior parte dei giocatori PC per ottenere nuovi giochi, ma nel 2003 Steam sembrava uno strano esperimento degli sviluppatori che hanno dato vita a Counter-Strike e Half-Life.

Fonte: Kotaku.