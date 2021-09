Steam ha un nuovo aggiornamento che migliora il download dei giochi

Valve ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il client Steam che introduce una nuova pagina di download per rendere il download più semplice e chiaro rispetto a prima.

"La pagina dei download nel client Steam è stata sostituita con una nuova implementazione ed è stata riprogettata visivamente per chiarezza e facilità d'uso", ha annunciato Valve in un recente post sul blog. Questa nuova riprogettazione presenta una revisione dell'aspetto della pagina dei download, oltre a una serie di funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente, come mostrare finalmente correttamente la progressione totale dell'aggiornamento anziché solo il download, e anche dare agli utenti la possibilità per riordinare la coda dei download trascinandola.

In questo aggiornamento, Valve ha anche migliorato la sezione di gestione dell'archiviazione del client con un nuovo look pulito che mostra chiaramente cosa è installato, dove e quanto spazio su disco sta occupando.

Una visione più chiara della pagina di download.

Oltre ai miglioramenti alla pagina dei download e alla gestione dell'archiviazione, ci sono anche una serie di altre piccole correzioni e modifiche al client Steam: potete leggerle cliccando qui.

Fonte: Eurogamer