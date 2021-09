Tomb Raider di Netflix: la serie animata avrà Hayley Atwell come Lara Croft

Netflix sta realizzando una serie animata di Tomb Raider e ha trovato la sua Lara Croft nell'attrice Hayley Atwell. Il servizio di streaming ha annunciato oggi che Atwell darà la voce al personaggio nella prossima serie: se state aspettando altri dettagli, spiacenti ma Netflix ha condiviso solo questo.

La serie animata di Tomb Raider sarà in realtà un sequel della recente trilogia reboot, riprendendo dopo gli eventi dell'ultimo gioco, Shadow of the Tomb Raider. Sfortunatamente, la fine di quel gioco ha solo suggerito che Lara sarebbe andata verso altre avventure, quindi non sappiamo ancora con certezza di cosa tratterà questa serie.

Atwell ha già interpretato l'agente Peggy Carter sia in Captain America: Il Primo Vendicatore, che nella serie TV Agent Carter, oltre ad una varietà di altre serie Marvel, inclusa l'animazione What If?. Atwell apparirà anche in Mission Impossible 7, che uscirà il prossimo anno.

Hayley Atwell is Lara Croft!



Netflix?s upcoming TOMB RAIDER anime series from Powerhouse Animation picks up after the event of Square Enix?s video game reboot trilogy, and will follow Atwell?s Lara Croft in her latest, greatest adventure. pic.twitter.com/4NT02YfuOH — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 13, 2021

Per adesso quindi non ci sono ancora notizie su una data di uscita per la serie animata di Tomb Raider su Netflix.

