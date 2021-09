Total War Warhammer III è l'ultimo gioco a subire un rinvio

Da quando è stato annunciato a maggio, Total War: Warhammer III è stato uno dei titoli di strategia più attesi dai fan nel 2021. Sfortunatamente Creative Assembly attraverso Twitter ha annunciato che il terzo capitolo della serie è stato posticipato "all'inizio del 2022".

La notizia è stata annunciata sui canali social, tramite un messaggio del chief product officer dello studio, Rob Bartholomew. Sebbene non venga citato un motivo specifico per il rinvio, lo studio afferma: "Anche se siamo tentati di correre verso il traguardo quando appare, abbia preso la decisione di concedere a Warhammer III un po' più di tempo".

"La nuova data ci consentirà di lanciare un gioco più completo" ha affermato Bartholomew "e il miglior primo passo verso una nuova era per Total War: Warhammer. Non consideriamo questa versione la fine della nostra trilogia, ma l'inizio di anni di contenuti e supporto mentre continuiamo a migliorare l'universo fantasy di The Games Workshop su Total War".

Total War: WARHAMMER III will now release in early 2022.



We know this is disappointing, but the extra time means we can accomplish more than we could if we rushed to release this year.



We won?t be staying quiet however, join us tomorrow for the global reveal of Grand Cathay? pic.twitter.com/R4GdObAs9P — Total War (@totalwar) September 13, 2021

Per adesso non c'è una data ufficiale di uscita: non resta che attendere ulteriori notizie dal team di sviluppo.

Fonte: Gamepur