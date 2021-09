Ubisoft si dà agli MMO? Assunzioni per un nuovo progetto misterioso

A quanto pare Ubisoft sta lavorando a un nuovo progetto o almeno a uno non ancora annunciato. Nuovi annunci di lavoro sul sito Web dell'azienda sembrano suggerire un grande progetto, con molti di questi che lo definiscono esplicitamente "emozionante". Non si sa ancora esattamente cosa potrebbe essere, ma gli annunci di lavoro implicano che il gioco sarà molto grande, forse anche un MMO.

L'unica cosa che hanno in comune gli annunci di lavoro è che sono per l'ufficio di Stoccolma di Ubisoft, che all'ultimo rapporto stava lavorando al prossimo gioco Avatar dell'azienda. Ovviamente che il gioco sia un MMO è solamente un'ipotesi, dato che il suo mondo dovrebbe essere molto grande: non solo, ma secondo certi annunci questo progetto sarà "altamente ambizioso".

Un annuncio cerca un progettista senior che sarà responsabile della "progettazione e implementazione di NPC e combattenti nemici", mentre un altro annuncio ricerca la figura del narrative designer che "progetterà sistemi procedurali che guideranno la narrativa del gioco e consentirà ai nostri giocatori di vivere storie memorabili".

A leggere questi annunci in effetti il gioco sembrerebbe una sorta di MMO, tuttavia non abbiamo nessuna certezza di cosa sia. L'unica cosa è aspettare dettagli ufficiali da parte di Ubisoft.

Fonte: GameRant