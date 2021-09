Undertale: Toby Fox annuncia una diretta streaming dedicata a Deltarune per tutti i fan

Nonostante il titolo indie Undertale sia uscito poco meno di 6 anni fa, il gioco è ancora vicino al cuore dei fan mentre tutti aspettano lo strano sequel, Deltarune. Toby Fox ha tenuto aggiornati i fan su Twitter, ma il suo aggiornamento più recente era sotto forma di un video che mostrava un invito. I fan sono invitati a un evento speciale per il sesto anniversario dove lo sviluppatore giocherà a Deltarune dal vivo.

Undertale è uscito il 15 settembre 2015. Il gioco è stato realizzato con l'aiuto di Kickstarter, essendo uno dei migliori successi di Kickstarter in circolazione. Lo scorso anno per il suo quinto anniversario si è tenuto un concerto e il reveal appunto di Deltarune. Ora che il titolo sta per compiere sei anni, lo sviluppatore ha trovato un nuovo modo per festeggiarlo con i fan.

Per chiunque sia interessato, la diretta live avrà luogo in Italia il 16 settembre all'1:00. Si tratta di un evento da non perdere perché probabilmente ci saranno anche altre sorprese per i giocatori.

On 9/15, me and 3 dads from Fangamer will be streaming DELTARUNE Chapter 1 with live commentary. (I'll join with text-to-speech.)

We've never done something like this before so it might be a little rough, but I think it will be a lot of fun too.



Will post a link when it's close! pic.twitter.com/fcs69XBcpv — tobyfox (@tobyfox) September 8, 2021

Vi ricordiamo che il primo capitolo di Deltarune è attualmente disponibile per essere giocato gratuitamente su tutte le piattaforme e il resto del gioco verrà lanciato in futuro anche se non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

