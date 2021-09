Wartales è un RPG a turni open world dove non esiste una storia principale

Wartales è l'ultima fatica dei creatori di Northgard: la proposta di Wartales è originale e rischiosa. In questo open world fantasy medievale non esiste una storia principale che serva da filo conduttore per la narrazione del titolo. Controllando un gruppo di mercenari esplorerete liberamente una mappa inizialmente ricoperta dalla nebbia, più tipica del genere RTS e sarà il vostro percorso a dettare il corso dell'avventura. In questo modo appaiono le missioni, sia attraverso schede, conversazioni o incontri fortuiti con alcuni NPC.

"Affronterai missioni, combatterai, scambierai merci e materiali: puoi praticamente giocare nel modo che vuoi. Puoi esplorare, combattere i banditi o essere tu stesso un bandito", ha dichiarato in un'intervista il direttore del gioco Nicolas Cannasse.

Per focalizzare in qualche modo la sua narrazione, sono state create diverse regioni. Ognuna di loro ha un background diverso e starà ai giocatori scegliere l'ordine in cui affrontarle e prendere decisioni man mano che si presentano. Allo stesso modo i giocatori saranno in grado di scegliere il background che vogliono per i personaggi.

"Pensiamo che sia importante, ad alcuni giocatori piace molto questo tipo di libertà in cui il gioco non dice loro nulla. Io ad esempio sono questo tipo di giocatore. Mi piace scoprire il gioco da solo e abbiamo cercato di assicurarci che ogni elemento di gioco è davvero comprensibile senza bisogno di un tutorial", afferma Cannasse.

Se il gioco vi stuzzica, su Steam è disponibile una versione demo: Wartales è in accesso anticipato ma dovrebbe arrivare entro quest'anno.

