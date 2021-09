Xbox celebra la giornata del videogioco con PS5 e Switch: 'nel salotto perfetto c'è spazio per tutti'

Ieri, 12 settembre, si è festeggiata la giornata del videogioco e Xbox ha voluto celebrare la ricorrenza a modo suo.

Come? Attraverso un tweet dell'account ufficiale di Xbox che menziona anche PlayStation e Nintendo.

Ma non solo, nel tweet visibile più in basso, Xbox ha pubblicato un'immagine con le varie piattaforme. Oltre alla sua Xbox Series X, possiamo vedere, PS5, Nintendo Switch e anche un PC con uno schermo dove si legge "Happy National Videogames Day".

Tuttavia, i più attenti avranno fatto caso che manca qualcuno all'appello, ovvero Xbox Series S.

Un'immagine che, "tradotta", significa che nel salotto perfetto dei videogiocatori c'è spazio per tutti:

Il messaggio di Microsoft è abbastanza chiaro: l'importante è divertirsi con i propri videogiochi preferiti, indipendentemente dalle piattaforme scelte.

Fonte: Twitter.