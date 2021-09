Alan Wake Remastered su PS5 userà il feedback aptico di DualSense. Nuovi dettagli sui miglioramenti

Dal momento che Alan Wake Remastered è stato confermato in uscita nel giro di poche settimane, è diventato immediatamente un lancio molto atteso per molti giocatori, in particolare quelli PS5 e PS4, poiché il franchise non è mai stato su PlayStation prima d'ora.

L'ultimo tweet di Remedy conferma che i giocatori PS5 possono anche aspettarsi il supporto al feedback aptico di DualSense.

Sembra un abbinamento perfetto, visto quanto è pieno di azione Alan Wake. Tuttavia, non si sa se i trigger adattivi saranno supportati e utilizzati, anche se ciò potrebbe arrivare più avanti con una patch.

? #AlanWake Remastered will have:



? Richer environmental details

? Enhanced character models

? The Signal & The Writer DLCs

? New audio commentary by @SamLakeRMD

? Xbox Smart Delivery

? DualSense haptics

? 100 thermoses



Pre-purchase or wishlist: https://t.co/ivfudKTygz pic.twitter.com/xKLpjdE3MJ — Alan Wake (@alanwake) September 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il trailer durante il PlayStation Showcase ha entusiasmato molto i fan del titolo originale, ma ciò che è potenzialmente più eccitante è quello che potrebbe esserci oltre questo remaster. Stanno iniziando a circolare voci secondo cui il remaster di Alan Wake potrebbe spianare la strada ad Alan Wake 2.

Fonte: PSU.