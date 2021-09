Assassin's Creed Valhalla: l'espansione Discovery Tour: Viking Age dal 19 ottobre

Ubisoft annuncia che Discovery Tour: Viking Age, un'esperienza educativa che permetterà di esplorare e interagire con la storia e la cultura del mondo dell'Epoca Vichinga, sarà disponibile il 19 ottobre. Discovery Tour: Viking Age sarà gratuito per tutti i possessori di

, disponibile sulle stesse piattaforme del gioco principale. La versione standalone per PC di Discovery Tour: Viking Age sarà disponibile tramite Ubisoft Connect e Epic Games Store a 19,99 €. Per la prima volta in assoluto, Discovery Tour: Viking Age sarà disponibile come standalone su Stadia, Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S | X all'inizio del 2022.

Seguendo la linea di Discovery Tour: Ancient Egypt e Discovery Tour: Ancient Greece, il nuovo capitolo delle espansioni educative di Assassin's Creed permetterà di scoprire di più sulla storia e le tradizioni dei Vichinghi. Progettato in collaborazione con storici e archeologi, questa esperienza interattiva è una coinvolgente immersione nell'Epoca Vichinga che ebbe luogo nella Norvegia e nell'Inghilterra del nono secolo.

Per questo nuovo capitolo, il team di sviluppo di Ubisoft Montreal ha cambiato la formula per rendere l'esperienza ancora più divertente ed educativa. Discovery Tour: Viking Age mette la narrazione e lo storytelling al centro dell'esperienza, ponendo i giocatori nei panni di personaggi vichinghi e anglosassoni del tempo vivendo le loro piccole e grandi imprese. Durante le loro memorabili avventure, i giocatori interagiranno con il mondo circostante e i suoi abitanti, scoprendo molte informazioni e aneddoti dell'epoca.

Sin dal suo inizio, il team del Discovery Tour ha sempre lavorato con molti partner. L'approccio immersivo del Discovery Tour, la conoscenza di esperti e storici, e la presenza di manufatti reali delle collezioni dei partner danno vita a molte collaborazioni e progetti. I musei partner che hanno contribuito con le loro immagini per Discovery Tour: Viking Age includono: