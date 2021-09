Bioshock 4 e Bioshock Remastered potrebbero uscire nel 2022

Come ormai saprete sembrano essere trapelate informazioni discretamente importanti sui prossimi titoli in arrivo su sistema di streaming Nvidia, tra God of War, il remake di Demon's Souls e persino Gran Turismo 7. Ovviamente è tutto da prendere con le pinze, anche perché la stessa Nvidia ha spento i rumor parlando di "lista ipotetica".

Ma visto che comunque ci fidiamo il giusto delle dichiarazioni, parliamo anche di Bioshock 4, vociferato da anni visto che già nel dicembre 2019, 2K e Cloud Chamber Studio, stavano lavorando da più di un anno su un nuovo progetto, mai rivelato apertamente. Visto che nella lista figurano le diciture "Bioshock 2022" e "Bioshock RTX Remastered", qualche sospetto c'è.

Per quanto riguarda il primo, c'è poco su cui poter speculare: si è parlato di un titolo online o di sequel diretto anche se, per chi ha giocato il DLC di Bioshock Infinite "Funerale in Mare", può risultare abbastanza implausibile. Altro discorso per la remastered, già uscita qualche anno fa ma che ora potrebbe vantare un'implementazione di ray-tracing. E chi meglio di Rapture per saggiare il nuovo salto tecnologico? Questi annunci sembrano perfetti per un evento: i Game Awards. Che Geoff Keighley abbia in serbo questa sorpresa?

Fonte: Gamesradar