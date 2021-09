Cyberpunk 2077 si aggiorna alla versione 1.31, ecco tutti i dettagli

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077: ora il gioco è aggiornato alla versione 1.31 e la patch è disponibile su PC, Google Stadia e console.

In sostanza la patch corregge una serie di bug presenti nel gioco legate sia al mondo aperto che a determinate missioni. Oltre a questo è stato risolto un problema per cui le strade non apparivano bagnate dopo la pioggia, ciò era causato da lavori in corso sul sistema di superfici bagnate. Nella versione 1.31 le superfici dovrebbero apparire anche più dettagliate di come apparivano prima che il problema si presentasse.

Per quanto riguarda le correzioni specifiche per console troviamo solamente una "ottimizzazione della memoria GPU" su PlayStation 4. Attualmente su PC la patch ha un peso di 4,7 GB, che probabilmente sarà simile alle versioni per console. Ad ogni modo, per dare uno sguardo alle note complete della patch potete cliccare qui.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5.