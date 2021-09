Darkest Dungeon 2 ha una data di uscita in accesso anticipato su Epic Games Store

Red Hook Studios non ha condiviso troppi dettagli su Darkest Dungeon 2 oltre al teaser trailer e oltre al fatto che arriverà su Epic Games Store. Ora, è stata comunicata la data di uscita in accesso anticipato.

Il titolo sarà disponibile il 26 ottobre, esclusivamente attraverso Epic Games Store.

L'annuncio è stato condiviso sulla pagina twitter di Darkest Dungeon. Il tweet recita: "Darkest Dungeon II (Early Access) arriverà su Epic Games il 26 ottobre 2021. Potete inserire il gioco nella lista dei desideri".

Chiunque desideri provare Darkest Dungeon 2 dovrà creare un profilo Epic Games Store per inserire il titolo nella lista dei desideri. Al momento, non è emersa alcuna notizia sul prezzo.

Nella breve descrizione su EGS si legge: "L'attesissimo seguito del GDR horror gotico di grande successo di Red Hook! DDII metterà alla prova il tuo coraggio e ti porterà sull'orlo della follia. Armati al meglio e prepara il tuo gruppo per il viaggio che verrà. Sarà dura".

Fonte: Gamepur.