Death Stranding fa scuola: un titolo ispirato al gioco di Hideo Kojima è in via di sviluppo

A quanto pare Death Stranding sta facendo scuola: lo sviluppatore indipendente di "An Airport for Aliens Currently Run by Dogs", Xalavier Nelson Jr. ha dichiarato di voler sviluppare un titolo ispirato proprio al lavoro di Hideo Kojima.

Secondo quanto riferito, Nelson sta lavorando a un nuovo gioco chiamato Witch Strandings. Ma perché lo sviluppatore considera il suo progetto simile al genere "strand" creato proprio con Death Stranding? Attualmente per tre punti fondamentali.

"Il primo e più alto livello è il concetto di cura" afferma lo sviluppatore. "Tu esisti in un gioco del genere strand per prenderti cura di un mondo, di una serie di entità individuali con le proprie preoccupazioni, priorità e identità. In qualche modo, la ragione per cui sei qui è per prenderti cura delle cose e per facilitare la loro esistenza continua, che di per sé, come verbo e obiettivo per un videogioco, lo distingue nettamente dalla maggior parte degli altri generi".

"Il secondo grande pilastro è il trasporto. Ti prendi cura di un mondo portando le cose da un luogo all'altro. E poiché il mondo è sistemico, e poiché il mondo e le entità al suo interno sono trattati con una priorità di cura, eleva questo trasporto ad essere più di una serie di ricerche di recupero".

"Il terzo pilastro di un gioco che unisce tutto questo è la fisicità...È il modo in cui i pacchi ondeggiano sulla schiena di Sam. È il modo in cui anche solo differenze microscopiche nel terreno...ti costringono a cambiare il modo in cui stai effettivamente camminando. Una volta che hai le cure e una volta che hai il trasporto, se rendi quella realtà fisica e, momento per momento, una realtà fisica per far esistere il giocatore all'interno di uno spazio, passo dopo passo, hai un gioco del genere strand".

Con questi tre pilastri in mente non ci resta che attendere il team di sviluppo e vedere che progetto verrà fuori.

Fonte: ShackNews