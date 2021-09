Deathloop è disponibile oggi ed è l'esclusiva console PS5 celebrata da...Xbox!

Oggi, 14 settembre, Deathloop di Arkane sbarca su PS5 e PC ma già nella giornata di ieri sono arrivate le varie recensioni della critica internazionale, compresa quella di Eurogamer.it.

Come probabilmente avrete visto, Deathloop ha avuto un'accoglienza molto positiva con un punteggio Metascore su Metacritic di 88.

Varie testate internazionali, come VGC, Gamespot o IGN, hanno assegnato il massimo dei voti al gioco e anche Xbox ha voluto celebrare il successo dell'esclusiva PS5.

L'account Twitter ufficiale di Xbox, ha pubblicato un tweet in cui si congratula con Arkane Studios, il team che, come saprete, è ora sotto l'ombrello del colosso di Microsoft dopo l'acquisizione di ZeniMax:

These Deathloop reviews! Congrats to @ArkaneStudios ??? — Xbox (@Xbox) September 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Si tratta di una situazione abbastanza curiosa, in quanto Deathloop è un'esclusiva PS5, almeno per ora, realizzata da un team di Microsoft e celebrata dalla concorrenza.

E voi che ne pensate di Deathloop?

Fonte: Twitter.