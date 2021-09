Deathloop giocato in diretta alle 16:30

Deathloop, il titolo di Arkane Studios, è ora disponibile per tutti i giocatori. Il misterioso titolo ci catapulta all'interno dell'isola di Blackreef alla ricerca di un modo per poter fuggire.

Come dice il nome, il fulcro principale del gioco è questo loop temporale che ricomincia ogni volta che il nostro protagonista, Colt, viene ucciso. A mettere i bastoni tra le ruote a Colt non solo ci saranno i seguaci di una terribile setta, ma anche Julianna, l'antagonista che cercherà in tutti i modi di eliminarlo.

Se siete curiosi di vedere Deathloop in azione allora abbiamo buone notizie per voi: alle 16:30 il nostro Alberto Naso giocherà in diretta. Per seguirci potete farlo cliccando sul canale Twitch Eurogamer Italia oppure qui sotto, con una pratica box chat che potrete utilizzare per fare domande.

Vi ricordiamo che Deathloop è disponibile su PS5 e PC: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.