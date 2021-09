Deathloop: a Hideo Kojima piacerebbe giocarci ma non può perché rischierebbe di star male

Hideo Kojima - il noto produttore giapponese responsabile di Death Stranding e della serie Metal Gear Solid - ha espresso interesse per il nuovo gioco di Arkane Studios, Deathloop. Tuttavia, ha notato che probabilmente non sarà in grado di testarlo poiché ha problemi con i giochi FPS.

"Deathloop è un gioco in loop temporale con meccaniche interessanti. Mi piacerebbe giocarci, ma è un FPS e probabilmente avrò la nausea", ha scritto lo sviluppatore su Twitter. Kojima poi ha spiegato che per lui è sempre stato così e che nei parchi divertimento evita di andare su giostre che girano proprio perché lo portano a stare male.

"Durante le gite, mi sedevo sempre nei posti davanti sull'autobus, nei parchi di divertimento non potevo andare sulle tazze da tè, sulle giostre che giravano, sui tappeti volanti, insomma su qualsiasi cosa che girasse. Le montagne russe invece andavano bene". Deathloop è il gioco più recente di Arkane, lo studio forse più noto per il suo lavoro sulla serie Dishonored. Il proprietario dello studio, Bethesda, è stato acquisito da Microsoft, ma l'accordo per rendere Deathloop un'esclusiva PS5 su console è stato concluso prima dell'acquisizione.

Deathloop è ora disponibile su PlayStation 5 e su PC: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla recensione curata da Alessandro Baravalle.