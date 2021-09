Deathloop com'è graficamente? Una prima video analisi tra PS5 e PC

Deathloop è approdato su PS5 e PC, e il canale YouTube ElAnalistaDeBits non ha perso tempo, fornendo agli utenti un primo video confronto tra le due versioni.

Da quanto emerso, sembra che Deathloop su PC abbia un leggero vantaggio sulla versione PS5, questo perché sulla console di Sony si sono riscontrati alcuni problemi con il Ray-Tracing.

I problemi con il Ray-Tracing, sono stati individuati negli spazi ristretti e in altri in cui la modalità modifica la direzione della luce per una resa complessiva migliore. Come risultato, alcuni ambienti sembrano un po' diversi.

Di contro, la versione PC presenta dei riflessi migliori, con una risoluzione più alta. Tuttavia la qualità non è perfetta nemmeno su PC.

Discorso diverso per quanto riguarda le texture, che hanno la stessa qualità su PS5 e PC e sembrano un vero passo in avanti.

PS5, in modalità qualità, ha un filtro anisotropico migliore rispetto alla modalità prestazioni con RT, una qualità simile alla versione PC e un frame rate tra i 40fps e i 60fps. Su PC, c'è una migliore draw distance.

Per chi ne volesse sapere di più su Deathloop, è disponibile la nostra recensione sulle pagine di Eurogamer.it.

Fonte: YouTube.