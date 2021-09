Dragon Quest 12 sarà più improntato all'action? Emergono nuovi dettagli dagli annunci di lavoro

Lo sviluppatore di giochi indipendente giapponese HexaDrive ha aperto una pagina di reclutamento, rivelando che parteciperà allo sviluppo di Dragon Quest 12: The Flames of Fate. HexaDrive ha già lavorato su giochi Square Enix, che includono titoli come Final Fantasy XV e Final Fantasy Type-0 HD. In questo momento, lo sviluppatore sta cercando game designer, programmatori e artisti ambientali per lavorare su Dragon Quest 12.

Gli annunci di lavoro per lo sviluppo di Dragon Quest 12 sono stati pubblicati tramite l'account Twitter ufficiale di HexaDrive. La pagina di reclutamento dettaglia i requisiti che i potenziali dipendenti dovranno soddisfare per candidarsi. Le domande sono attualmente limitate a coloro che sono in grado di lavorare in Giappone. Inoltre, viene svelato che Dragon Quest 12 sarà sviluppato utilizzando Unreal Engine 5.

Data la sua esperienza con titoli action, è probabile quindi che anche Dragon Quest 12 sia più incentrato all'azione. Square Enix ha annunciato Dragon Quest 12 The Flames of Fate al 35° anniversario della serie il 26 maggio 2021.

Square Enix parteciperà al Tokyo Game Show 2021, tuttavia tra la lista di giochi che verranno presentati non figura Dragon Quest 12: per ora quindi tutte le informazioni in nostro possesso sono queste.

Fonte: Dualshockers